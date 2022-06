Chivas: Ricardo Cadena reconoció que Bicampeonato de Atlas motiva al Rebaño

Tras los recientes éxitos de Atlas, la ciudad de Guadalajara se pintó de rojinegro, algo que, lejos de preocupar, motiva al entrenador de Chivas, Ricardo Cadena.

"Nos permite a nosotros generar un compromiso mayor para poder ofrecerle a nuestra afición lo que quiere ver", reveló el estratega rojiblanco para TUDN.

Además, el timonel reveló que desconocía su futuro al terminar el torneo en el que pudo levantar a las Chivas de los últimos lugares a la Liguilla, en la que fueron eliminados precisamente ante Atlas.

"Sí, porque, no porque dudara yo de lo que a lo mejor pudiera estar pensando mi Directiva, sino porque como todas las cosas, como todo entrenador vivimos de resultados y a veces no sabemos si fue suficiente o no, si llenas una expectativa o no, pero estaba muy tranquilo, por un lado, en cuestión de lo ofrecido en la parte profesional", señaló Cadena.

