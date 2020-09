Chivas: Uriel Antuna, el nuevo 'amuleto' del Rebaño

Uriel Antuna regresó a la titularidad tras haber sido separado del primer equipo por un acto de indisciplina y respondió de la mejor manera, pues marcó el primer gol de los tres que le metió Chivas a Tigres en el Volcán, en donde no ganaba desde 2010.

El duranguense se ha convertido en un 'amuleto de la suerte', tomando en cuenta que siempre que participa en una anotación (gol o asistencia), su equipo suma de a tres puntos.

"Me siento mejor, siempre me he entregado al máximo en los entrenamientos y en los partidos, tratando de ayudar al equipo con base en lo que nos pide el ‘profe’ porque todos queremos salir adelante”, mencionó.

En la Jornada 7 del Clausura 2020, Uriel Antuna asistió a José Juan Macías, quien marcó el gol con el que Chivas derrotó por la mínima diferencia a Tijuana.

Chivas sufrió mucho para poder encontrar el gol en el presente torneo, ya que no celebró una anotación en las primeras tres fechas, situación que ocasionó la destitución de Luis Fernando Tena y la contratación de Víctor Manuel Vucetich.

El 'Brujo' fue una pieza fundamental para que el Rebaño Sagrado comenzara a marcar goles en el Guard1anes 2020.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHIVAS: POLLO BRISEÑO Y GIGNAC TUVIERON INTENSO INTERCAMBIO DE PALABRAS EN EL CAMPO

Uriel Antuna asistió a Jesús Angulo en el juego contra FC Juárez (significó el 0-2 definitivo) y tres días después asistió a Isaac Brizuela en el juego ante Atlético de San Luis (significó el 1-0 parcial).

El extremo rojiblanco demostró este fin de semana que cuando se lo propone puede llegar a ser un jugador determinante para su equipo.

Uriel Antuna fue uno de los jugadores más participativos del juego entre Tigres y Chivas, por lo que no tardó en perforar las redes de la portería defendida por Miguel Ortega; posteriormente, cayeron los goles de José Juan Macías y Jesús Angulo