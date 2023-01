Chivas: Víctor Guzmán señaló que se ganó su regreso al Rebaño

Víctor Guzmán registró un exitoso paso como jugador del Pachuca, esfuerzo que coronó con un campeonato y precisamente su rendimiento ha generado altas expectativas en su regreso con el Guadalajara, hecho que dijo, no lo tiene bajo presión, ya que siempre da su mejor nivel.

“Pienso que es algo que me lo he ganado, nadie me lo regaló. Esas expectativas son porque estoy haciendo las cosas bien. Tuve en números muy importantes. No se me hace que sea una presión, porque cada fin de semana juego con el corazón. Las expectativas pienso que me las he ganado con mis actuaciones y mi manera de entrenar”, aseguró en conferencia.

El ‘Pocho’ tuvo un cálido recibimiento por parte de la afición rojiblanca, algo que aceptó no esperaba, y su manera de responder será aportando para llevar a Chivas a lo más alto, todo de la manera más profesional ya que considera está en un lugar privilegiado.

“Lo voy a afrontar de la mejor manera, como lo que es y representa portar estos colores y este escudo, llevarlo a lo más alto, donde se merece. Con mucha madurez, como un profesional, como lo he sido. Con mis actuaciones de cada fin de semana que sea mayor la presión pero estoy en un lugar privilegiado, no hay mejor manera que demostrarlo dentro del campo”, apuntó.

