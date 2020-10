Chivas: Vucetich considera que con dos o tres fichajes el equipo puede mejorar

Víctor Manuel Vucetich abre la puerta a refuerzos. El entrenador del Guadalajara está convencido de que el grupo de jugadores ha trabajado bien; sin embargo, considera que con algunas adecuaciones se podría incrementar el potencial, ya que quedan “huecos” en el plantel.

“Nosotros tenemos que tomar las acciones, alternativas, tenemos que rotar a los jugadores por varios factores. El equipo se ha venido armando bien, pensamos que todavía pueden mejorar con dos o tres piezas más. Con esto podemos mejorar y crecer”, declaró en conferencia.

El estratega rojiblanco se dijo convencido de que el armar a un equipo no es tarea sencilla, además de que la ausencia de un futbolista puede marcar el camino del equipo, ya que incluso se puede perder el título por una sola baja.

“Todo lo que se ha venido haciendo ha sido bueno. Un proceso no es nada más armar, con ciertos elementos a un plantel. A veces quedan espacios en los equipos que a veces no se llegó a culminar como Víctor Guzmán que se tenía planeado, pero que no se pudo. Eso dejó un hueco y otra lesión deja otro.

“Un equipo si le falta un jugador se pude perder un campeonato. Nosotros que lo hemos vivido puedo decir que con un jugador que te haga falta se pueden venir muchas cosas”, puntualizó.

Sin embargo, sabe que es prematuro sacar conclusiones de la temporada, por lo que prefiere enfocarse en los duelos contra Pumas y Rayados. La evaluación la realizará cuando culmine la participación de Chivas en el Guard1anes 2020, reiterando que su intención es darles el título 13.

“Hoy día el desafío con Chivas es importante porque cargas con la cantidad de aficionados que tiene y eso lo hace tener un peso mayor. Puedo decir que en todos los equipos a los que he llegado me piden ser campeón y dar resultados, la responsabilidad siempre es la misma. Tengo ese compromiso conmigo y voy a luchar al cien por ciento para que Chivas llegue, a pesar del peso o responsabilidad, vamos a buscar lo que he buscado en mi carrera.

“Creo que no nada más con esos partidos se debe evaluar lo que se está haciendo. Se evalúa hasta el final. Ha sido bueno, no excelente, pero tampoco malo. Hemos hecho buena cosecha de puntos. Tenemos expectativas de crecimiento. Dentro de todo lo que se ha vivido el equipo ha tenido una buena participación y seguimos buscando crecer y mejorar”, concluyó Vucetich.