Claudio Suárez ‘arremete’ contra Chivas por Fernando Gago: “No se te pueden ir y tirar proyectos”

Las Chivas del Guadalajara siguen en incertidumbre ante una posible salida de Fernando Gago a Boca Juniors; y esta vez las críticas hacia el Rebaño Sagrado no paran.

Exjugadores del Rebaño Sagrado han dejado ver su postura y ahora tocó el turno para Claudio Suárez, quien defendió los colores entre 1996 y 2000 lamentó la situación en Chivas.

“Pasó con Fernando Hierro también, se hablaba que no se iba y terminó yéndose, con Matías Almeyda también, Paunovic se fue”, resaltó ‘El Emperador’ en entrevista con Faitelson Sin Censura.

“Yo como directivo sé que hay una cláusula para que puedan rescindir el contrato, pero viéndolo fríamente a lo mejor es negocio para Chivas, pero no se te pueden ir y tirar los proyectos”, sostuvo.

Suárez pidió que el equipo sea más serio y busque gente comprometida: “Por eso se le critica mucho a Chivas, por no darle oportunidad a gente qué esté más comprometida. Gago ha hecho un buen trabajo entre comillas, el equipo no juega mal, Chivas no ha invertido en jugadores importantes para ganar títulos, es la realidad, pero tiene buenas promesas”.

Finalmente sostuvo que Amaury Vergara tiene que reaccionar. Al momento que se te va Gago es empezar otro proyecto. Amaury tendría que hablar muy serio con Gago, no puedes dejar tirado el proyecto”.

TAMBIÉN TE PUEDEN INTERESAR: AARON RODGERS APUNTA A REGRESAR ANTE BUFFALO BILLS TRAS ESGUINCE DE TOBILLO