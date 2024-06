Cuauhtémoc Blanco le manda sugerencia a Chivas: 'Me gustaría si tuviera extranjeros'

En una reciente entrevista en el programa “Faitelson sin Censura”, Cuauhtémoc Blanco expresó su opinión sobre el estado actual del equipo Chivas y sugirió que la inclusión de jugadores extranjeros podría aumentar sus posibilidades de obtener el campeonato de la Liga MX.

“Eso es decisión de la afición, a mí en lo particular me gustaría porque hubiera más competencia ahorita si tuviera extranjeros, porque ahorita ahí va, ahí va, puede llegar a la Liguilla pero no es favorito para ser campeón”, declaró Blanco.

El exfutbolista también recordó con nostalgia los tiempos en que las fuerzas básicas de Chivas producían jugadores de gran calibre, algo que, según él, ya no ocurre con la misma frecuencia.

“No hay tantos mexicanos, ¿de dónde los sacas? Antes las Chivas tenían buenas camadas, dime cuál, dónde están, no hay nadie. Destacaron Salcido, Venado Medina, Omar Bravo”, afirmó Blanco, subrayando la falta de nuevas estrellas provenientes de las categorías inferiores del club.

Blanco fue contundente al señalar que el camino para el Rebaño Sagrado es fortalecer la formación de jugadores jóvenes y mejorar la calidad de su cantera para competir eficazmente en el fútbol mexicano.

“El único que saca buenos jugadores de fuerzas básicas es Pachuca y es el que dice, ‘el que pague más’. Muchos se van a Monterrey, a Tigres, entonces creo que las Chivas deben de seguir con sus fuerzas básicas, sacar jugadores, se han perdido la dinámica”, concluyó Blanco.

