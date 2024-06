Paunovic recuerda la Final que perdió con Chivas vs Tigres: 'Fue muy duro'

Veljko Paunovic, exentrenador del Rebaño Sagrado, y ahora técnico de los felinos, evocó con mayor énfasis la Final del Clausura 2023, en la que Chivas cayó ante Tigres el 28 de mayo de 2023. Lo que inicialmente describió como doloroso, ahora lo califica como devastador.

“Fue muy duro, fui muy duro conmigo mismo y sigo siéndolo, tomo total responsabilidad, creo que hablé esto públicamente, he cometido errores de lo que he aprendido, pero son lecciones duras, tampoco soy el primer entrenador en perder una Final, pero ha sido algo devastante, al acabar felicité a Tigres, a Robert y me tomé el trago más amargo de mi vida profesional”, confesó Paunovic para TUDN.

Durante los últimos seis meses alejados de los reflectores tras su salida de Chivas, Paunovic se ha dedicado a seguir estudiando el futbol.

“Todo este tiempo he estado dedicado a mi familia, soy hombre de futbol, viendo mucho futbol mexicano, internacional, viajando, siempre que podía y para seguir creciendo y aprendiendo, soy un estudiante de este juego, un apasionado y nunca creo que lo sé todo, por eso sigo buscando crecer”, afirmó.

