¿Dardo a Chicharito? Amaury Vergara acepta que se ha 'equivocado' con sus fichajes

Reconoce error en algunos fichajes. Chivas sigue sin poder levantar un título desde 2017, y aunque estuvieron cerca en el 2023, el equipo se ha quedado corto en más de una ocasión. Ante esto Amaury Vergara ha aceptado equivocarse con algunas contrataciones.

Durante una reciente participación podcast ''Guardianes de la tradición', el presidente del equipo de Guadalajara habló sobre la falta de éxito, donde confesó que ha tenido algunos errores, asimismo, hay jugadores que no cumplieron con las expectativas.

"Nos hemos equivocado, yo me he equivocado y lo digo hemos traído jugadores, me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o no dieron lo que tenían que dar.

“Entonces, tenemos que ser muy inteligentes, porque la gente dice 'ah, no quieres gastar dinero, te vale madre'. Al contrario, me importa tanto que cuidaré con las personas que están a cargo, el director deportivo... porque también dicen 'es que Amaury se mete'. Yo dejo que el director deportivo haga su trabajo".

En los últimos años, el equipo no ha hecho muchos movimientos destacados, pero las llegadas de Javier Hernández, Erik Gutiérrez y Cade Cowell se llevaron los reflectores a pesar de que, hasta el momento, no han cumplido con sus expectativas.

