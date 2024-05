Diego Dreyfus: 'No platico con el Chicharito para que meta goles'

Diego Dreyfus ha sido señalado por muchos aficionados como uno de los responsables de los cambios que ha mostrado Javier 'Chicharito' Hernández en su personalidad en los últimos años, por lo que constantemente recibe una gran cantidad de críticas.

El delantero mexicano no ha podido rendir desde su llegada a Chivas hace unos meses, cosa que ha llevado al influencer a ser cuestionado por los fanáticos rojiblancos. Sin embargo, Dreyfus parece haberse hartado y explotó en un video que publicó en redes sociales, en donde señaló que su trabajo con Chicharito no es "para meter goles".

"No platico con el Chicharito para que meta goles, para que te tenga contento ¿verdad? Para eso no me contratan, compadre. Entonces todos los que hablan de mí, creen que saben a qué me dedico, todos, inclusive los de los programa de futbol, no tienen ni puñetera idea a que me dedico, pero hablan de mí", comentó.

Además, Dreyfus dijo que le parece "divertido" que exista gente que cree que habla con el futbolista para desconcentrarlo y que no rinda dentro de la cancha.

"Ha sido muy divertida la historia que les vendimos Chicharito y yo, porque en verdad hay gente que sigue creyendo que yo debo de amanecer y a las ocho de la mañana tengo un recordatorio y dice 'Háblale a Chicharito, desconcéntralo, y hacer que no meta goles' ¿de verdad?", agregó.

