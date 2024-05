Liguilla 2024: Designaciones arbitrales para la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2024

Este martes, en la previa a los juegos de Ida de los Cuartos de Final, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol, ha confirmado los nombres de los colegiados que estarán en los partidos de liguilla de esta semana.

Óscar Mejía será el encargado de llevar las acciones del partido entre Chivas y los Diablos Rojos del Toluca, el central será acompañado por Adonai Escobedo en el VAR. El encuentro entre América y los Tuzos de Pachuca será pitado por Fernando “El Cantante” Guerrero, estos partidos se jugarán el próximo miércoles.

Para la jornada de jueves, el Pumas vs Cruz Azul será llevado por Luis Enrique Santander, mientras que, en el Clásico Regio, Marco Antonio Ortiz Nava será el principal entre Tigres y Rayados.

Guillermo Pacheco Larios (Pachuca vs América) Jorge Abraham Camacho (Pumas vs Cruz Azul) y Erick Yair Miranda (Tigres vs Rayados) serán los jueces que estén encargados del videoarbitraje en la Ida de los Cuartos de Final.

