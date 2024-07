Emilio Azcárraga defiende a 'Chicharito' de críticas en Chivas: 'Se me hace injusto'

El regreso de Javier 'Chicharito' Hernández a la Liga MX estuvo lejos de ser el esperado. El histórico delantero de la Selección Mexicana no ha mostrado su mejor nivel con Chivas. Sin embargo, el dueño de América, Emilio Azcárraga, lo defendió de todos los comentarios que ha recibido.

A pesar de estar al frente del acérrimo rival de las Águilas, el directivo dejó de lado la rivalidad y consideró que las críticas contra el atacante son 'injustas', pues no merece los insultos que ha recibido desde su regreso al futbol mexicano.

¿Qué dijo Emilio Azcárraga de las crítivas contra Chicharito Hernández?

En entrevista con Caliente TV, Azcárraga Jean opinó que, si bien es cierto que el delantero ha quedado a deber, hay otras formas para hacer la crítica. Señaló que su problema no es con los cuestionamientos al jugador, pero la forma en que se hace.

"Yo no creo que sea justa la crítica a Javier Hernández. Entiendo la crítica de que no está dando su nivel de juego, es el fondo, no tengo bronca”, declaró el dueño de América. “La forma, la violencia, los insultos, no puedo".

Los números de 'Chicharito' con Chivas en el Clausura 2024

El atacante jugó apenas 367 minutos en diez partidos -seis de Fase Regular y cuatro en la Liguilla- un promedio de 36.7 minutos por encuentro. Marcó un único gol en la Jornada 14 ante Puebla y pasó varios compromisos lesionado.

Los partidos en los que más actividad tuvieron fue en Fase Regular ante América, el Clásico Nacional de la Jornada 12, con 70 minutos. Mientras que en la Fiesta sumó 69 ante Toluca, en el partido de ida de los Cuartos de Final.

