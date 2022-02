Fernando Beltrán: "No me voy a ir de Chivas sin ser campeón"

El sueño de ir a Europa es cada vez más común en los futbolistas, son pocos los que se comprometen públicamente que no saldrán de sus equipos hasta levantar un título, hoy Fernando Beltrán, futbolista del Guadalajara, afirmó que su deseo es hacer feliz a la afición de Chivas y que no abandonará la institución hasta haberles regalado un campeonato.

"La verdad es que ir a Europa es un sueño no lo voy a negar, pero la realidad es que ahora solo pasa por mi cabeza ser campeón y dejar una huella en Chivas, estoy convencido de querer quedarme aquí y ganar títulos, ser feliz aquí y hacer feliz a la gente, no me voy a ir de Chivas sin ser campeón", aseguró el volante rojiblanco.

Respecto al regreso de José Juan Macías luego de su decepcionante paso por el futbol europeo, Beltrán le mandó un mensaje pidiéndole compromiso y actitud de trascender en esta nueva oportunidad que se le abrió en Chivas.

"Yo como compañero le pido que venga a aportar mucho y con actitud de querer trascender, esta experiencia que no fue como la esperaba que le saque provecho, viene de la mejor manera ya pude hablar con él, a su edad tiene todo para retomar, es un jugador que esta donde quiere estar. Yo se que viene con una mejor actitud, el panorama es distinto de cuando se fue a como regresa y lo va a notar", finalizó el Nene Beltrán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: OFICIALIZÓ EL REGRESO DE JJ MACÍAS; ESTÁ ILUSIONADO CON UN '9' PROBADO