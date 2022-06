Fernando González sobre su regreso a Chivas: 'Quiero consolidarme aquí'

Fernando González no pudo negar que aún mantiene el ADN rojiblanco y que buscará consolidarse en su segunda etapa con Guadalajara.

“Lo principal fue el ADN, el que me el que me trajo aquí. El hecho de tener esa espinita de cómo te lo dije de estar aquí, de consolidarme aquí, creo que es algo importante para mí y para mi carrera. Puedo decir que estoy muy contento porque vengo jugando mucho y la experiencia y madurez me lo estuvo dando todos estos años”, señaló el ‘Oso’ González.

González ayudará a cubrir las bajas que presenta el Rebaño en el medio campo como lo son Jesús Molina y Sergio Flores. “Tenemos lesiones serías. Molina un contención, nuestro capitán, tenemos la lesión de Sergio Flores que va a llevar algo de tiempo. Por eso pensamos mucho en un jugador identificado, en un jugador de experiencia, en jugador de un muy buen nivel futbolístico como es Rubén González”, comentó Ricardo Peláez.

El futbolista de 28 años se mostró feliz de regresar a Guadalajara después de seis años donde pasó por Coras FC, Club Atlético Zacatepec, Necaxa, América y León. “Lo que puedo decir es estar feliz de estar de vuelta, creo que es lo más importante, la felicidad que que genera el regresar aquí y después de eso es aportar lo que vieron en mí”.

