Fernando González: ‘Tenía la espinita de regresar a Chivas’

El regreso de Fernando González a Chivas ilusiona al jugador mexicano, pues es el lugar donde se formó como futbolista. Además, él mismo confesó que regresó porque tenía la ‘espita’ de volver a vestir los colores del Rebaño Sagrado.

“De aquí salí, al momento de salir tuve la espinita de regresar, aquí me formé, aquí estuve mucho tiempo. Creo que esa es la espinita y las ganas de hacerlo bien aquí”, dijo Oso González para TUDN.

Fernando sabe que tiene que esforzarse para ganarse un lugar en el XI inicial de Ricardo Cadena, reto para el que está listo, aunque si no le toca jugar debe ser por decisión del entrenador y no porque no rinda al máximo.

¡De regreso a casa! Nuestro canterano Rubén González vuelve al Rebaño para aportar su experiencia en primera. ¡DALE, OSO! pic.twitter.com/CuVTruJf0n — CHIVAS (@Chivas) May 31, 2022

“Primero que nada es ganarme un lugar, creo que sé que vengo a pelear por un puesto, sé que vengo a trabajar, pero es eso, el estar cada semana en el 11. Como siempre lo he dicho: si no me toca, es decisión del entrenador, pero siempre estar satisfecho en que la semana he dado todo para poder estar en el 11 titular”, agregó el refuerzo del Chiverío.

Oso González es consiente al equipo que regresó, pues como se formó en las filas de los rojiblancos, tiene el ADN para competir al máximo y regresar a las Chivas a los primeros lugares.

“Es Chivas, tienes muchos reflectores, tienes todo hacía ti y haciendo buen papel solitas se dan las cosas. Conozco el cómo es Chivas, el hecho de los objetivos, el hecho de donde tiene que estar el club. El estar o el haber salido de aquí, pues eso es parte del ADN”.

Por último, Fernando mandó un mensaje a la afición, a quienes le pidió el beneficio de la duda, pues el demostrará que es un jugador para estar en Chivas por el trabajo que hará.

“La afición tendrá sus comentarios, tendrá su perspectiva, pero pues al final con el trabajo espero hacerlos cambiar de opinión. Para mí el trabajo es lo principal y espero dar alegrías y portar mi granito de arena”, finalizó Oso González.

