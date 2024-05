'Hierro se va y América le saca tres ligas a Chivas'; analizan expertos en RÉCORD+

Fernando Hierro dejará la dirección deportiva de Chivas para probar en el futbol de Arabia Saudita con el Al-Nassr, decisión que ha generado muchas críticas.

Durante la emisión de este miércoles de RÉCORD+ en Construcción, Jesús Hernández cuestionó al español por salir del Rebaño sin haber mostrado los resultados que prometió, argumentando que cuando llegó en 2022, América solo tenía ventaja de un título, y ahora tiene tres.

"Cuando llega Fernando Hierro y nos ilusionó a todos, América le sacaba a Chivas una liga, se va a ir y ahora le saca tres. A mí no me venagn a hablar de masterclass, no me vengan a hablar de grandeza", comentó.

Además, Hernández negó que existiera algún desencanto al interior del club que haya llevado al español a querer salir.

"Tenía autonomía, contrataba a su antojo. ¿Cuál desencanto? El señor mandaba, era de los pocos directores deportivo que mandaba en Chivas, no le impusieron a una sola persona", agregó.

