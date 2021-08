Huerta sobre la cantera de Chivas: 'No pedimos paciencia, nos toca responder en la cancha'

La cantera debe responder con triunfos. Para el mediocampista de Chivas, César Huerta, es necesario que los juveniles respalden el proyecto rojiblanco consiguiendo buenas actuaciones y sobre todo victorias, por lo que negó que pidan paciencia a la afición para que maduren los juveniles dentro del terreno de juego.

“Estamos para grandes cosas, esa es mi mentalidad. Lo que tratamos de transmitirle a la afición no es que tengan paciencia, ya nos toca responder en la cancha y apoyar o confiar en nosotros mismos que nos están dando la oportunidad a los canteranos, algo que antes no había pasado.

“Debemos ser agradecidos dejando el alma y ganando, que es lo que la gente y nosotros queremos”, declaró el rojiblanco en conferencia.

El ‘Chino’ destacó que dentro del vestidor deben ser fuertes mentalmente y no escuchar críticas externas que pueden mermar anímicamente, por lo que deben enfocarse en el trabajo que se realiza día a día para saber que pueden competir con cualquiera.

“Tenemos muchísima responsabilidad y no es fácil, pero el trabajo día a día te va dando esa confianza para saber que estás preparado para competir con cualquier equipo. Debemos seguir con esa mentalidad y no escuchar cosas de a fuera, que bajan la confianza. Debes tener claros tus objetivos y pelear por ellos”, puntualizó.

Huerta está dispuesto a apoyar al equipo colaborando desde donde Víctor Manuel Vucetich le brinde el voto de confianza, aunque últimamente no ha sido en la posición en la que comenzó jugando como profesional.

“La actitud y a disposición que yo tengo me da para que el profe me ponga en la posición que ve en la que puedo aportarle al equipo. Debo estar al cien por ciento, para que donde te pongan. El profe no lo hace porque no te vea cualidades ahí, sino al contrario. Mi actitud y disposición con el equipo siempre ha sido al cien.

“Me gusta jugar de la línea para adentro. Soy plurifuncional, puedo jugar varias posiciones. El técnico me ha dicho que estaré donde pueda ayudar más al equipo. Esa es la comunicación que hemos tenido. Me siento cómo jugando de lateral o delantero, pero debo seguir mejorando, porque son detallitos que te van dando los minutos”, concluyó el ‘Chino’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: OROZCO, ORGANISTA Y PUENTE, ENTRE APUESTAS DE VUCETICH PARA LA 'SANGRE NUEVA'