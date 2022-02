Isaac Brizuela: 'Nos faltó atención, no podíamos regalar nada'

La derrota de Chivas caló fuerte en el ánimo de los jugadores. Prueba de ello es la reacción de Isaac Brizuela tras el partido ante Tigres que el Rebaño perdió por marcador de 3-1.

El atacante rojiblanco habló de los puntos frágiles del club en esta caída. "Hablamos que los primeros minutos no podíamos regalarles nada. No dejar mandar centros. El golpe fue duro porque lo hablamos durante toda la semana. Eso no llevó un poco para abajo.

Quisimos reaccionar, pero ante estos rivales hay que matar y no regalar ningún espacio. En los goles nos faltó atención, toca trabajar más y más. Marcelo nos pidió que fuéramos agresivos, que apretáramos al rival y que estuviéramos más atentos en el juego áereo", dijo el 'Cone' a Telemundo.

¡Reconocen fallas en su fútbol! @brizuela27_cone lamentó que @Chivas no pudiera reaccionar con @TigresOficial tras irse abajo en el marcador desde temprano Escucha sus palabras aquí #ChivasEnTelemundo pic.twitter.com/U9DUE1B51S — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) February 13, 2022

Chivas tendrá que recuperarse de este duro golpe en el partido que los enfrentará en contra de León en la Jornada 6 del Clausura 2022.

