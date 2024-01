José Castillo elogia a 'Chicharito' y señala que quiere ser campeón con él en Chivas

José Castillo, refuerzo de Chivas para el Clausura 2024, no solo se ilusiona con este nuevo reto en la Liga MX, sino que también ansía con jugar a lado de Javier 'Chicharito' Hernández y ser campeón en El Rebaño junto al exjugador de equipos como Real Madrid, Manchester United, Sevilla o Bayer Leverkusen.

En una entrevista para TUDN, Castillo señaló que la posible llegada de Javier Hernández a Guadalajara ha despertado una gran expectativa dentro del plantel tapatío, pues jugar con un jugador del calibre de 'Chicharito' los motiva para afrontar este Clausura 2024.

“Me vería levantando un título con él.. El hecho de todo lo que ha englobado y la posibilidad de venir, los que estamos en el plantel supondría una gran motivación. ¿A quién no le gustaría compartir cancha con un jugador tan emblemático para esta institución y para el futbol mexicano? Es un emblema y siempre lo ha sido, sí por supuesto que generaría mucha expectativa e ilusión”, expresó Castillo.

De igual forma, José resaltó que estar en Chivas es un paso al frente para ser convocado a la Selección Mexicana en un futuro y de igual forma poder llegar al futbol de Europa.

“A nivel individual en el corto y mediano plazo me encantaría tener buenas actuaciones que me catapulten a la Selección de México y por supuesto el día de mañana en un mediano y largo plazo me encantaría poder emigrar al extranjero, más concretamente a Europa”, comentó el nuevo jugador del Rebaño.

Por último, José Castillo dejó en claro que a pesar de los resultados recientes, la grandeza de Chivas no se ha mermado, pues también la afición 'juega' un papel importante para que Guadalajara se mantenga entre los gigantes del futbol mexicano junto con América.

“Es un tema definitivamente subjetivo. Al final no hay debate que Chivas sigue siendo inmensamente grande, no habrá debate jamás de que la grandeza en ese sentido es intocable. Como jugadores, la intención es refrendar esa grandeza con buenos resultados. Pero no considero que se haya mermado esa grandeza y los aficionados lo que hacen es reforzar lo grande que es como institución las Chivas”, sentenció.

