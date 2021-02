Lalo Torres, el exdelantero que se está adueñando del medio campo de Chivas con Vucetich

Chivas está puliendo a su nueva joya. Eduardo Torres se ha ido ganando paulatinamente la confianza de Víctor Manuel Vucetich, convirtiéndose regularmente en el socio de Jesús Molina en el medio campo rojiblanco, convirtiéndose en uno de los prospectos más sobresalientes de la cantera.

En este 2021, Lalo cumplirá 10 años en la institución tapatía, donde ha llevado su proceso de formación, atrayendo la atención de sus entrenadores hasta llegar al primer equipo, inicialmente en Copa MX, posteriormente en Copa por México hasta llegar a Liga MX.

“Entra ese nervio, pero estaba preparado. Siempre estuve trabajando a full, me dije 'es mi momento y debo aprovecharlo'. Él me dijo (Vucetich) que a veces las oportunidades no se presentan seguido y cuando están hay que aprovecharlas”, recordó Torres en una entrevista para el club hace unas semanas.

Aunque originalmente comenzó su andar en el balompié como delantero, en el Guadalajara le vieron cualidades para el centro del campo debido a su 'inteligencia', por lo que se retrasó hasta la contención, en donde él mismo destaca su visión en la cancha.

“Lo tengo guardado, porque de más chico siempre era delantero. Me dijo (Francisco 'Pichas' Robles) que qué chingados hacía de delantero. No era el más fuerte, ni el más rápido, pero sí el más inteligente, debía de jugar de contención y ahí empieza todo”, reveló.

Después de su debut en Copa MX en el 2019, sufrió una fractura en el quinto metatarsiano que lo alejó unos meses de las canchas, lo que lo hizo valorar y conseguir su debut en el Máximo Circuito en la Jornada 3 del Guard1anes 2020, en donde sufrió su primera expulsión tras 34 minutos en el terreno de juego.

“Fue fractura del quinto metatarsiano, de un hueso del pie. Desgraciadamente es lo que todo futbolista corre el riesgo y me tocó vivirlo. Me ayudó, me enseñó a darme cuenta de muchas cosas y suelo tomarlo de la mejor manera para estar de regreso de buena manera”.

“No fue un debut como lo soñé, pero me ayudó bastante. Hoy más que nunca estoy demostrando que ese tropiezo me ayudó a salir adelante”, recordó Torres.

Debido a sus condiciones técnicas, Vucetich le ha dado el voto de confianza, principalmente por sus cualidades para destruir el futbol del rival y su capacidad para pasar de defensa a ataque, algo que no le desagrada al mismo Lalo.

“Mi rol en la cancha es recuperar y crear el juego, hacer jugar al equipo. Me gusta más el crear, pero me gusta ser el contención fijo porque hay más visión”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS LOGRÓ SU PRIMER VICTORIA DEL TORNEO ANTE LEÓN.