Marco Fabián desea regresar a Chivas: "Llegará mi momento, me encantaría"

Uno siempre vuelve a donde fue feliz, y Marco Fabián quiere ser un ejemplo de ello, pues manifestó su deseo de regresar a Chivas pero ahora con la tarea de gestionar al equipo y aportar su experiencia adquirida como presidente de Ranger’s de Andorra.

IMAGO7

Marco Fabián espera regresar a Chivas

El exfutbolista del Rebaño vive una etapa distinta al ser presidente del equipo de Andorra donde ha aprendido a gestionar a un club. Con esa motivación, Marco Fabián quiere regresar a la que fue su casa.

“Sí, totalmente. Siempre lo he dicho y lo digo con esta frase: llegará mi momento. Obviamente, no lo escondo. Me encantaría. Siempre he dicho que regresaría algún día a Chivas a aportar lo que más pueda para ayudar al club”, dijo Fabián para ESPN.

IMAGO7

“Todos los días uno sigue aprendiendo, uno se sigue preparando para cuando llegue una oportunidad como esas, como lo he dicho, sí me encantaría, pero no quiero apresurare las cosas. Cuando tenga que ser tendrá que llegar. No sé si en un año, dos años, en tres, en cuatro o, quizá, no llegue nunca, aunque me preparo para ello. Ojalá en algún momento se pueda dar”, agregó Marco Fabián sobre su trabajo en Ranger’s.

Marco Fabián asegura tener buena relación con Amaury Vergara

Uno de los puntos más importantes es la posibilidad de trabajar en conjunto con Amaury Vergara, propietario de Chivas, algo que no es problema para Marco Fabián, ya que afirmó que mantiene una buena relación con él.

“Tengo muy buena relación con Amaury y con toda la gente que está en Chivas. Yo no tengo ningún problema de que ellos me busquen o yo tomar la iniciativa. Te digo: tengo una relación, más aparte, una relación de amistad muy bonita con Amaury. Sabe que siempre he querido mucho a su familia”, señaló Fabián.

IMAGO7

