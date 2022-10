Martinoli 'destrozó' a Chivas: "El Guadalajara es un equipo de disculpitas"

Chivas sumó un nuevo fracaso y llegará a seis años sin título, algo que ha hecho que las criticas se hagan presentes por parte de los especialistas. Es por eso que Christian Martinoli, colaborador de RÉCORD, no tuvo piedad contra el Rebaño y se mostró muy duro tras ser eliminado ante Puebla en el Repechaje. Además que de paso, ‘desilusionó’ a los chivahermanos al asegurar que Matías Almeyda no regresará.

"No vengamos a decir que no es fracaso, no digamos que tienen un proyecto válido, Chivas es un equipo que se arrastró en el campeonato donde pueden clasificar 12. El Guadalajara trae una inercia negativa que no sabemos dónde va a parar. O por qué crees que Almeyda jamás volverá, él no piensa caerse del pedestal porque sabe que no hay manera de volver a lograr lo que hizo”, sentenció Martinoli Curi en Los Protagonistas.

El que se comió la critica más dura por parte del cronista deportivo fue Ricardo Peláez, que quien pese a dejar el puesto de director deportivo, no se salvó de las duras palabras de Martinoli.

"Hacen conferencias de prensa para pedir: 'Échenos la mano, no nos abandonen' y el aficionado se conforma con cuatro partidos ganados seguidos, aunque luego no ganen en 20. El Guadalajara es un equipo de disculpitas, cada vez que salía Peláez decía que era para dar la cara, deja de dar la cara y pon autoridad en el plantel"

El Sr. Peláez ya no tomó muchas de las decisiones en la parte final de su gestión y si el Consejo, o lo que sea que tienen, no le dicen que se vaya, ahí seguiría de directivo. No me vengan con que Peláez es autocrítico, fue comodino, usó nepotismo y tuvo cosas bastante macabras como director deportivo del Guadalajara. Peláez fue un fracaso en un equipo que es un fracaso, tienen bastante historia como para conformarse con Repechajes, novenos lugares y esas posiciones", finalizó.

Fue un desastre "Peláez fue un fracaso, en un equipo que es un fracaso", dijo @martinolimx tras la salida de Ricardo Peláez#ConLosProta EN VIVO: https://t.co/Md5balSdTp pic.twitter.com/dKKwMp1N90 — Los Protagonistas (@losprota) October 12, 2022

