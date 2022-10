Ricardo Peláez: 'Chivas fue el reto más difícil que he tenido como directivo'

Comenzó la sacudida en Chivas. Luego del fracaso del Apertura 2022 donde no se logró acceder a los Cuartos de Final, Ricardo Peláez anunció que deja la institución tras tres años de gestión.

Durante una conferencia de prensa, el exjugador señaló el nivel de complejidad que tiene estar al frente de una institución como el Rebaño, equipo al que consideró como el reto más difícil en su etapa como directivo hasta el momento.

"Es un reto muy difícil el estar con Chivas, el reto más difícil que he tenido como directivo. Afortunadamente conozco el éxito y también conozco el fracaso", señaló.

Asimismo, Peláez declaró que su gestión es un fracaso debido a que no entregó los resultados que se esperaban cuando fue contratado. Sin embargo, no se arrepiente de haber mencionado que se pelearían títulos con él en la dirección deportiva.

"Yo vine a entregar resultados y no lo conseguí, y aquí es donde he aprendido más. No me arrepiento de haber dicho que ibamos a ganar campeonatos y si voy a otra institución diré lo mismo", expresó.

El exdirectivo reveló que hasta el momento no se ha despedido de ningún jugador, no obstante, planea hacerlo antes de que finalice el día y aunque no pueda hacerlo físicamente, sí lo hará de manera individual.

"No me he despedido de los jugadores. Lo voy a hacer al rato. Hoy me voy a despedir de todos, a lo mejor no físicamente, porque están de vacaciones, pero sí con un mensaje individual", comentó.

