Chivas: Jesús Molina se despidió del Rebaño tras no renovar contrato

Después de aproximadamente cuatro años, Jesús Molina se despidió de Chivas, que decidió no renovar su contrato para el Clausura 2023.

El experimentado mediocampista se despidió con una emotiva carta que publicó en sus redes sociales. Lamentó que no pudiera ganar un título en el Guadalajara, como lo hizo en años anteriores con América, Santos Laguna y Monterrey.

"Si bien no se cumplieron los objetivos como equipo, me quedo con todo el aprendizaje y momentos vividos. Sí, fueron momentos difíciles deportivamente hablando, pero que sin duda me ayudaron a crecer en todos los sentidos", escribió.

Jesús Molina no jugó ni un solo minuto en el Apertura 2022 porque a inicios de año sufrió una rotura de ligamentos cruzados en un juego amistoso contra Atlanta United.

"Por último, agradecer a toda la afición por su apoyo incondicional, por estar en las buenas y en las malas, por sus buenos deseos y vibras en este largo periodo de recuperación de mi lesión, me hubiera encantado despedirme jugando un último partido en nuestro estadio, pero sobre todo soñaba con festejar juntos un campeonato", agregó.

Se viven momentos complicados en Chivas, que el martes también anunció la destitución del director deportivo Ricardo Peláez, quien estuvo en dicho puesto desde 2019.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RICARDO PELÁEZ SOBRE SU GESTIÓN EN CHIVAS: 'SÍ, ES UN FRACASO'