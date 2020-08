Molina: 'En Chivas hay iguales o mejores jugadores que el Pocho Guzmán'

Jesús Molina aseguró que en Chivas hay jugadores con la misma o incluso más capacidad que Víctor Guzmán, quien pudo ser futbolista del Guadalajara, pero que su resultado adverso en un control antidopaje frustró su llegada a la Perla de Occidente.

“Me da mucho gusto que regrese. Me parece una gran persona, que trabajaba muy bien en el día a día. Me da gusto que pueda derrochar su talento.

“No me corresponde (decir si nos hace falta), creo que el plantel que tenemos es muy vasto, con mucho talento. Jugadores en su posición tenemos a Chofis, Angulo, Alexis y creo que estando en su mejor momento son jugadores que pueden ser iguales o mejores que el Pocho Guzmán. Son jugadores diferentes, que filtran pases de gol, pensantes dentro de la cancha”, explicó en conferencia.

El capitán del Rebaño aseguró que está agradecido con la institución y sueña con poderle devolver algo al club con un título de Liga.

“Ya llevo más de 400 partidos, me ha tocado hacer goles que ni en Hermosillo metía tantos. He tenido una carrera buena y espero culminarla en Chivas y siendo Campeón, esa es mi ilusión, mi mayor sueño porque representa a un gran equipo y me dieron esa oportunidad cuando mi carrera iba en caída.

“El agradecimiento que siento por Chivas se lo quiero devolver con un campeonato. No quiero descansar hasta lograr el objetivo”, culminó Molina.

