Oswaldo Sánchez: 'Chivas no es favorito en esta Liguilla'

Oswaldo Sánchez, exportero de Chivas que levantara el título de Liga MX en el Apertura 2006, reconoció que tiene pocas espectativas en que los Rojiblancos puedan hacer una buena Liguilla, pues aseguró que no son favoritos, aunque deseó que pudieran levantar el campeonato.

"Me parece que Chivas no es favorito en esta Liguilla. Van a dar pelea, contra Necaxa no tendrán problemas por avanzar y ojalá sean campeones", declaró Sánchez para W Deportes.

Para el exguardameta, la falta de experiencia dentro de la cancha es lo que necesita el Rebaño para coronarse una vez más.

"Los jóvenes no te ganan campeonatos y lo se necesita es gente de experiencia para poder sacar el título", comentó.

