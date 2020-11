Chivas: Brizuela reveló que mala racha de no jugar Liguilla le ha afectado anímicamente

La mala racha que ha vivido Chivas durante más de tres años sin calificar a la Liguilla es una situación que ha afectado anímicamente a Isaác Brizuela. El futbolista reveló que ha vivido lapsos de frustración e incertidumbre por no poder obtener resultados positivos con el Rebaño.

“No me sentí devaluado, pero te sientes con tristeza, porque a veces sales de entrenar o un partido y te haces un autoanálisis, entregué todo, corrí, luché, me entregué y que no se dé el resultado te hace sentir un poco frustrado.

“Insistir en cada torneo y acumular algunos sin calificar genera algo de desesperación de hasta cuándo va a terminar esta racha. Te llegas a desesperar, tu carácter cambia. Está en uno mismo de que debes de ser ejemplo para los demás. Los más grandes no podemos tener esas caras largas”, aseguró en conferencia.

El 'Conejo' sabe que este Guard1anes 2020 puede ser el torneo en el que los rojiblancos vuelvan a los primeros planos, aunque sabe que el cotejo contra Necaxa en el repechaje no será sencillo debido a la inercia positiva que trae la escuadra de Aguascalientes.

“Considero que Necaxa le haya ganado a estos equipos (tres sotaneros) no lo veo que fue fácil porque no estén en el repechaje. Considero que ellos al ligar muchas victorias tienen la motivación a tope y los veo como un rival fuerte, un parámetro para saber cómo estará la Liguilla.

“No vemos a un Necaxa débil, vemos a un rival complicado y ellos nos ven de la misma manera. tenemos la responsabilidad de estar en casa y que debemos de sacar la victoria y que la afición espera una respuesta, de ver ver nuevamente a su equipo en Liguilla y tenemos eso en mente, de estar en una nueva Liguilla.

“Tenemos un compromiso con la afición, que nos ha apoyado en todo momento a pesar de las circunstancias. Al ser un plantel tan completo, un equipo tan ganador y tradicional, estamos obligados a estar en una Liguilla. El avanzar sí o sí, haciendo las cosas bien, con un gran futbol el fin de semana y creo que tenemos posibilidades de estar en la Liguilla”, remató Brizuela.

