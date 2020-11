América: Sebastián Cáceres ve a las Águilas como una catapulta para Europa

Con el paso de los meses, Sebastián Cáceres se ve mucho mejor en la zaga defensiva del América, el futbolista uruguayo se ha ganado la confianza de Miguel Herrera con sus destacadas actuaciones, y consciente de ello, el propio charrúa señaló que su deseo de jugar en la élite es cada vez más cercano cumpliendo como hasta ahora lo ha hecho en el Nido.

“Es lo que siempre quise y para lo que trabajo, estar en la élite del futbol es un sueño. Creo que haciendo la cosas bien en un equipo como América, que es una vidriera enorme, podría catapultarme a las mejores ligas. Eso depende de lo que haga acá, no solo por estar en América voy llegar a Europa”, confirmó para 'Sangre Celeste'.

“La intensidad, el nivel de los jugadores y la cantidad de partidos de alta exigencia, debe haber seguro 10 partidos de alta exigencia. Creo que he crecido bastante, tanto en lo físico como en lo futbolístico, la exigencia de la Liga y los entrenamientos te obligan a crecer. Estar rodeado de alta calidad genera eso”, agregó.

Asimismo, reveló que defender los colores de las Águilas no son un reto sencillo, pero que el prestigio que le da el América no se lo da nadie más.

“Representar al América es algo muy importante para mí, y supongo que para cualquier jugador. Sabía que no iba a ser fácil, pero pude aprovechar las oportunidades y he sumado muchos minutos en un equipo grande, es un prestigio que nadie me quita”, finalizó Sebastián Cáceres.

