Sergio Bueno sobre Cruz Azul: 'El enemigo siempre estuvo en casa'

Sergio Bueno recordó su paso por Cruz Azul en el Apertura 2015 donde sólo pudo dirigir 10 encuentros, con saldo de tres victorias, seis derrotas y un empate, y aseguró que los problemas internos en el conjunto cementero pesan mucho al dirigir.

"El club tiene particularidades que debes conocer de fondo, por eso le ha costado muchos años regresar al protagonismo que debería tener un club que lo tiene todo, todas las posibilidades de respaldo económicas, que no te molestan para trabajar, pero que internamente, sí tiene muchos vicios, espero yo que en estos tiempos actuales hayan corregido algunas cosas, pero en los años pasados, siempre el enemigo estuvo en casa", reveló Bueno en entrevista con TUDN.

"Llegué a un equipo con esa dificultad mediática, por llamarlo así, pero la dificultad no está presente en cuanto al trabajo diario ya que uno tiene camino recorrido de forma importante y no te asusta prácticamente nada, situaciones más importantes había vivido y esto no me quitaba el sueño", añadió.

Incluso el estratega reveló que le planteó a Guillermo 'Billy' Álvarez la posibilidad de resolver tantos problemas institucionales.

"La última vez que estuve sentado con el licenciado Álvarez le dije que al club le hace falta una reingeniería en todas las áreas, ¿De qué me hablas? Dime', contesté: 'nombre, ya estoy fuera'. Quiere que le resuelva y no se lo digo para mantenerme en el cargo, simplemente le hago ver que su equipo está enredado y se quiten la venda, aunque eran vendas transparentes, todo mundo sabía lo que ocurría, nada más que todo mundo se hacía que no veía", sentenció Sergio Bueno.

