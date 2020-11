Chivas: Amaury escribió emotiva carta para Jorge Vergara a un año de su muerte

A un año de la muerte de Jorge Vergara, su hijo Amaury decidió escribirle una carta, la cual compartió en redes sociales.

"Carta a mi Papá. Te dirijo estas palabras del corazón, a un año de la última vez que te vimos. Un año sin ti ha sido muy difícil, te extrañamos muchísimo. Todos los días te pensamos, te sentimos y te recordamos.

"Es increíble a cuánta gente tocaste y ayudaste a transformar. No ha habido un solo día en que alguien no me recuerde, agradezca o reconozca tu existencia. He recibido, en tu nombre, una cantidad gigante de muestras de respeto y de cariño hacia ti", publicó.

Carta a mi Papá. pic.twitter.com/oA3OofWZVL — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) November 16, 2020

El mandamás del Rebaño reiteró su compromiso con el club y aseguró que continúan aprendiendo de su padre.

"Estamos aprendiendo mucho y sobre todo trabajando mucho, un día sí y el otro también, como nos enseñaste.

"Hoy, queremos refrendar el compromiso que tenemos hacia todo lo que nos enseñaste y todos los valores que perseguiste durante tu vida. Estamos más comprometidos que nunca y hemos hecho de tus sueños motivos para inspirarnos todos los días", escribió.

