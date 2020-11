Bofo Bautista: 'Jorge Vergara era como mi segundo papá'

Las Chivas recoradaron el primer aniversario luctuoso de Jorge Vergara, quien fuera el pastor del Rebaño Sagrado durante 17 años con un emotivo video donde participaron algunos de sus más destacados colaboradores.

Adolfo Bautista, que fuera uno de los artífices del primer título de Liga MX que consiguió el Guadalajara bajo su mandato, aseguró que la figura de Vergara fue para él la de un segundo padre.

"Yo me encariñé mucho con él (Jorge Vergara) era como mi segundo papá, me trató muy bien, me protegió y hasta la fecha, pues uno lo extraña, por todo lo magnífico que era y la gran persona", recordó el Bofo.

Bautista mencionó estar profundamente agradecido con el mandatario rojiblanco por todo lo que le brindó durante su carrera.

"Muy agradecido, yo pienso que sería lo correcto que en la vida uno tiene que tener: la gente que te brinda todo, estar agradecido y para mí ha representado mucho Jorge Vergara", aseguró.

