Paunović confiesa qué tipo de jugadores necesita en Chivas

Veljko Paunović tiene claro el tipo de jugadores que quiere que formen parte de su equipo de cara al Apertura 2023, pero, por el momento, no quiere hablar de las opciones que tienen por respeto al resto de equipos.

Después de haber perdido la final del Clausura 2022 ante Tigres, Chivas ya se encuentra trabajando para llegar de la mejor manera posible al próximo campeonato y a la Leagues Cup. Para conseguir esto, ya han logrado reforzar su plantilla con Whalley y Marín, pero aún quedan zonas por mejorar.

“Por respeto a los equipos no me gusta hablar de nombres propios, debemos reforzar algunas zonas y estamos trabajando. Quiero extremos rápidos y que puedan ganar duelos individuales, trataremos de potenciar a la gente que tenemos en casa y de explorar la posibilidad de reforzarnos”, señaló.

A pesar de que el entrenador serbio dejó la puerta abierta a que lleguen nuevos futbolistas, también confía en que deben de mejorar a los jugadores que ya tienen.

“Nuestro principal enfoque es mejorar a los jugadores que tenemos, no podemos dar ningún avance de cuáles jugadores serán elegidos para reforzarnos. Yo no quiero que nadie se confíe, no hemos logrado nada. Mi recomendación es mantener el equipo, rearmarse con la gente que viene de básicas y buscar mejorar el plantel con algunos refuerzos”, agregó el timonel rojiblanco.

Cabe destacar que la primera prueba de fuego que tendrá el Rebaño será en la Leagues Cup, torneo que el técnico serbio asegura se tomarán en serio.

“Todos los que jugaremos la Leagues Cup debemos tomarla en serio. Los equipos de la MLS han crecido mucho, conozco a los rivales y han tenido un gran desarrollo. Nos tocó Cincinnati que está en la parte alta de la liga; sin duda serán duelos intensos.”, comentó.

