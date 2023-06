Chivas: Veljko Paunovic no supera la derrota en la Final con Tigres

Los ecos de la final. A pesar de que ya ha pasado casi un mes desde que Tigres le arrebató el campeonato a Guadalajara en el Estadio Akron, Veljko Paunović sigue sin poder superar ese momento, ya que se siente totalmente responsable por ese fracaso.

“Después de la Final me he torturado todos los días, desde mis análisis y evaluaciones. Me siento responsable de la derrota contra Tigres. En la segunda mitad no le di soluciones al equipo para combatir los cambios del rival, sigue siendo duro asimilarlo pero utilizo la derrota para aprender. Volveremos a jugar una Final y no dejaré que esos errores se repitan”, señaló Paunović.

El serbio continuó lamentándose por lo sucedido aquel día, ya que es consciente de que los aficionados también terminaron lastimados: “Me impactan las imágenes de aquel 28 de mayo, quiero recuperar inmediatamente la ilusión en la afición. Estoy convencido de que este torneo será una continuación de lo que hicimos en el anterior”.

Después de desahogarse, el estratega rojiblanco explicó que ningún jugador viene con una mala forma y que lo que les interesa es darle crecimiento a sus jugadores: “El grupo viene bien preparado, estamos alcanzando los mejores números justo antes del arranque del campeonato. Hay un gran ambiente de confianza y de compromiso en el plantel. No hay nadie fuera de forma, estoy muy contento con lo que estamos consiguiendo en esta pretemporada”.

“Nuestro principal enfoque es mejorar a los jugadores que tenemos, no podemos dar ningún avance de cuáles jugadores serán elegidos para reforzarnos”, agregó el director técnico de 45 años.

Finalmente, Veljko Paunović dio su análisis de cómo ha visto a los dos refuerzos: “Whalley y Marín son jugadores que nos pueden ayudar, su lugar dependerá del trabajo que realizaremos conjuntamente. Ellos pueden pelear por su lugar, a partir de eso veremos qué sitio alcanzan”.

