Calendario de Chivas para el Apertura 2023, estos serán todos los partidos del Rebaño Sagrado

Chivas buscará la revancha en el Apertura 2023, luego de que perdió el título tras caer en su casa ante Tigres.

Los dirigidos por el serbio Veljko Paunovic llegarán con las ilusiones renovadas y con el deseo regalarles alegrías a sus millones de aficionados, quienes desean que por fin llegue la "13".

El Guadalajara iniciará el torneo enfrentando al León en la cancha del Nou Camp y una semana después se medirá ante el Atlético de San Luis en el Estadio Akron.

Es importante aclarar que aún no se define qué días se jugarán los partidos de las Jornadas 4 y 5, pues la Liga MX se pausará porque los 18 clubes estarán participando en la Leagues Cup, torneo en el que también estarán todos los equipos de la MLS.

No hay duda de que el partido más esperado es el Clásico Nacional, que se realizará el 16 septiembre en el Estadio Azteca, en actividades de la Jornada 8.

El Clásico Tapatío se celebrará en la Jornada 12; Chivas enfrentará al Atlas el 7 de octubre, en el Estadio Akron.

En las Jornadas 16 y 17, el Rebaño Sagrado se medirá ante otros grandes de la Liga MX. El 4 de noviembre chocará contra el Cruz Azul en el Estadio Akron y el 11 del mismo mes contra los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

CALENDARIO

J1 León vs Chivas 3 de julio

J2 Chivas vs Atlético de San Luis 8 de julio

J3 Chivas vs Necaxa 12 de julio

J4 FC Juárez vs Chivas Por definir

J5 Chivas vs Tijuana Por definir

J6 Santos Laguna vs Chivas 26 de agosto

J7 Chivas vs Monterrey 2 de septiembre

J8 América vs Chivas 3 de julio

J9 Chivas vs Pachuca 23 de septiembre

J10 Toluca vs Chivas 1 de octubre

J12 Chivas vs Atlas 7 de octubre

J13 Puebla vs Chivas 20 de octubre

J11 Chivas vs Mazatlán 24 de octubre

J14 Chivas vs Tigres 28 de octubre

J15 Querétaro vs Chivas 31 de octubre

J16 Chivas vs Cruz Azul 4 de noviembre

J17 Pumas vs Chivas 11 de noviembre

