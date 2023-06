José 'Tepa' González: ¿La solución que necesita Chivas?

La solución de Chivas podría estar en casa. La cantera del Rebaño podría tener al candidato ideal para resolver la falta de ‘9’ que tanto pesó en el equipo durante el Clausura 2023 y uno de los nombres que más destacó con el Tapatío es el de José 'Tepa' González.

El ‘Tepa’ fue figura con la filial rojiblanca, más aún durante la Fase Final de la Liga de Expansión, donde el escenario no le pesó y se consolidó como uno de los goleadores de las fuerzas básicas del Guadalajara, incluso tuvo un rol determinante en el Campeón de Campeones, torneo en el que vencieron al Atlante.

El delantero tapatío fue autor del hat-trick que puso en ventaja a su equipo desde la serie de Ida ante los Potros de Hierro, hazaña que terminó completándose en la Vuelta con el esperado título para la cantera del chiverío, que concluyó con marcador global de 3-2.

Es posible que en Guadalajara busquen un delantero con experiencia, pero la posibilidad de echar mano de los juveniles que tienen en formación no está del todo descartada, pues el propio Fernando Hierro, Director Deportivo de Chivas, dejó saber que hay calidad en las inferiores del club.

Incluso, González demostró que hay argumentos para que integrantes del CD Tapatío puedan dar el salto con el primer equipo; el delantero ya ha tenido participaciones bajo el mando de Veljko Paunovic, pero su continuidad no estuvo asegurada, algo que podría cambiar para este próximo torneo.

“Realmente soy paciente con mis oportunidades, tengo la certeza de que van a llegar. Si no es Chivas, será en otro lado, pero que sepan que aquí hay goleadores, en esta liga. Estoy tranquilo porque se consiguió el resultado, a veces cuando no se consigue el resultado no se premia como se debe el proceso, pero se logró”, dijo para TV Azteca al término del encuentro contra los azulgranas.

El talento está en puerta y será cuestión de tiempo para saber si Chivas decide o no, comenzar a darle mayor oportunidad a sus canteranos, quienes pusieron en alto el nombre de la institución con el doble campeonato que consiguieron en esta temporada de la mano de Gerardo Espinoza.

