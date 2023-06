La posibilidad de que el delantero Luca Martínez Dupuy llegue al Guadalajara se mantiene viva. El propio jugador reveló que está enterado del interés que tiene el conjunto rojiblanco en hacerse de sus servicios, situación que dijo, está en manos de su representante.

“Sí hay un posibilidad (de venir a Chivas), pero me mantengo al margen, me enfoco en lo mío que es entrenar, en prepararme día a día, ellos se encargan del resto, veremos qué pasa en estos días. No sé bien en qué quedaron”, dijo a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Después de haber quedado subcampeón del Torneo Maurice Revello con la Selección Mexicana Sub 23, el ariete dejó saber que su deseo siempre ha sido representar a este país y jugar en la Liga MX, por lo que no descarta la posibilidad de desempeñarse en el balompié nacional.

“Me motiva mucho, esperemos a ver qué pasa. Mientras tanto seguiré entrenado y preparado para cuando me toque. Siempre dije que tenía muchas ganas de venir a jugar a mi país, a la liga de mi país, sería un orgullo enorme y lo afrontaría al 100 por ciento”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: ALEXIS VEGA SE QUEDARÁ EN EL REBAÑO; TIGRES NO PUJARÁ MÁS POR EL DELANTERO