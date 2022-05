Piojo Alvarado: 'Quisiera levantar un trofeo en el Akron'

Este Clausura 2022 es el primer torneo de 'Piojo' Alvarado como jugador del Rebaño y se muestra ilusionado por triunfar

“Chivas es muy importante para mí porque me abrieron las puertas, he disfrutado mucho jugar aquí, el Akron es un estadio muy bonito y verlo lleno me emociona bastante, te pone la piel chinita y quisiera levantar un trofeo en este Estadio”, señaló el jugador mexicano para RÉCORD.

El cuadro rojiblanco enfrenta al Atlas en Cuartos de Final y buscarán remontar el marcador en el Jalisco, todo apunta a que 'Piojo' sea titular en el '11' de Cadena.

El encuentro sucederá este domingo 15 de mayo en punto de las 18:00 horas y lo podrás seguir a través de la página oficial de RÉCORD.

