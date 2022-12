Pocho Guzmán sobre su llegada a Chivas: ‘Siempre quise venir al lugar que es mi casa’

Víctor Guzmán habló por primera vez como jugador del Guadalajara rumbo al Clausura 2023. El mexicano no ocultó todas las ganas que tenía de llegar a esta institución y resaltó la historia de amor que hay entre la afición y él desde hace 3 años.

"Yo siempre quise venir. Siempre estuve dispuesto de llegar a un lugar que es mi casa, un lugar donde me quieren mucho, donde yo los quiero mucho. Estoy muy contento y yo pienso que me toma en mi mejor momento, ya de recién casado, de estar donde mi familia, de estar donde la gente me quiere, cerca de mis familiares. Estoy muy feliz y muy contento y que manera de recibir esta Navidad con esta sorpresas", comentó Guzmán.

El mediocampista aprovechó para expresar su sentir con la afición rojiblanca desde aquel 2020 dónde tuvo que separarse del Rebaño: "Es una historia de amor, un romance muy parejo de la afición con conmigo y yo con ellos. Como todos lo saben soy muy creyente y por algo pasan las cosas, estamos donde debo de estar, donde tenía que estar y en el momento adecuado para poder darle alegrías cada fin de semana y poder levantar un título con esta institución que tanto se lo merece"

Finalmente, el jugador de 27 años dejó claro que este es un reto y la frontera como tal para darle al público la alegría que tanto se merece: “Chivas tiene ese espíritu mexicano que nadie tiene, es el único equipo que juega con 100% mexicanos y es el equipo que más corazón se le tiene y qué más ganas se le tiene de ganar a la hora que te enfrentas a él. Lo vamos a tomar como tal ese reto y esa responsabilidad de nosotros darle esas alegrías cada fin de semana a toda la afición que tanto se lo merece y que tanto está apoyando cada partido”.

