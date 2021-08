¿Por qué Tuca Ferretti regañó a las Chivas tras golear 5-0 al América en el Invierno 96?

Ricardo Ferretti quería ganar su primer Clásico Nacional por nueve goles de diferencia. El entrenador de Chivas en aquel Invierno 1996 terminó molesto tras derrotar 5-0 al América, por lo que recriminó a sus jugadores por no haber hecho más amplia la ventaja, tachándolos de conformistas.

“Si hay algo que pudiera decir de ese día del Tuca fue después del partido. Da risa porque el Tuca llegó enojado diciendo ‘no chinguen, debieron ser nueve’.

“(Le respondimos) Tuca, ganamos cinco a cero, en el Clásico Nacional, en el Estadio Jalisco repleto, no nos metieron ni un gol. ‘Pinche equipo conformista’ (respondió Ferretti)”, recordó Joel Sánchez en entrevista con RÉCORD.

El ‘Tiburón’ recordó que el Guadalajara ya daba muestras de su poderío desde antes de que llegara Ferretti al banquillo, recordando una remontada con Leo Beenhakker, quien terminó recomendando al brasileño para que fuera su sucesor como técnico rojiblanco.

“Los que teníamos más tiempo vistiendo la playera de Chivas sabíamos lo que representa, ya habíamos tenido algunos encuentros importantes, de algunos triunfos como un 3-2 en el Azteca, que fue un año antes donde el equipo iba perdiendo 2-0 y el ‘Campeoncito’ Hernández metió un gol previo a acabar el primer tiempo. Salimos a la segunda parte siendo otro equipo.

“Al ‘Tuca’ Ferretti lo recomendó Leo Beenhakker y ese partido que ganamos con esa voltereta fue dirigido el equipo con Beenhakker, el último torneo largo.

“Tuca llegó y se empapó, supo lo que representaba Chivas. Venía de hacer su aparición como técnico de Primera División con Pumas, pero llegó a Chivas y sí estaba impresionado. A lo mejor ahorita ya no le impresiona nada, pero en aquel tiempo me parece que se dio cuenta de lo que representaba Chivas, el impacto social, del fenómeno que es en todos los ámbitos, socio económicos de nuestro país”, concluyó el ex zaguero rojiblanco.