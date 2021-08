Molina sobre lograr títulos con Chivas: "Sería genial para redondear mi carrera"

Jesús Molina no pierde el deseo de conquistar un título con Chivas. El mediocampista del Guadalajara cumple 14 años de su debut en Primera División, algo que no ha sido sencillo; sin embargo, dejó en claro que aún quiere conseguir trofeos y anhela hacerlo con el jersey rojibanco.

“No lo tenía en mente. Contento, 14 años en Primera no es nada fácil. He tenido altas y bajas, como en la vida. Ha habido fracasos, éxitos, he tratado siempre ser un jugar entregado en el equipo en el que esté. Siempre me voy a entregar por el club que me brinde la confianza.

“Estoy disfrutando mi etapa. Llevo 14 años que he tratado de aprovechar al máximo. Tendré mis virtudes y debilidades, pero siempre con esa hambre de trascender. Quiero trascender, ganar campeonatos, porque cuando pierda esas ganas me haré a un lado.

“Sigo teniendo esa ambición y ganas de trascender y qué mejor que en un equipo como Chivas te pone siempre en la vitrina y sería genial para redondear mi carrera”, declaró en conferencia.

El capitán del Rebaño admitió que le gustaría estar viviendo mejores momentos con el Guadalajara; sin embargo, desea redondear su carrera con éxitos con la escuadra tapatía, aunque está convencido de que pueden revertir el mal momento actual del equipo.

“Qué más quisiera estar aquí y estar en los primeros lugares. Ya viví casi tres años, se puede decir, de sufrimiento, salvo la Semifinal que llegamos. Me encantaría para mi carrera terminara de ser exitosa, que las cosas fueran diferentes. O nos hundimos o nos levantamos.

“Hoy la gran responsabilidad está en nosotros. La entrega está ahí, pero está faltando algo más. Esos pequeños detalles debemos minimizarlos para poder llenar de alegrías a la afición”, concluyó.

