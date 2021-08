Chivas: Matías Almeyda jugará partido amistoso con leyendas del Rebaño

The man himself making it official! | ¡El @peladoalmeyda haciendo su presencia en Napa oficial!

Nos vemos el Sábado @LeyendasDelGdl #1839FCvLDG pic.twitter.com/1KiM6Qs6sV

— Napa Valley 1839 FC (@NapaValley1839) August 24, 2021