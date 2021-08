Molina sobre irregularidad de Chivas: 'Hay un trasfondo y tenemos que encontrarlo'

Chivas ha sido víctima de la irregularidad desde hace muchos años. Jesús Molina reveló que ha hecho un análisis para determinar los motivos por los que el Rebaño suele ser inconsistente, por lo que recordó que incluso en el campeonato del 2017, la fase regular del torneo fue complicada.

“La exigencia es parte del futbol, me encanta que me exijan. No estamos en cualquier equipo, es Chivas y la exigencia es a tope.

“He tratado de entender el porqué de Chivas ha pasado esto. Fuera del título de Matías, ese campeonato calificó en octavo. En puntaje, la realidad es que Chivas no ha sido constante en los últimos 6 o 7 años. En la estadística hay un trasfondo y tenemos que encontrarlo”, explicó el capitán rojiblanco.

Sin embargo, el líder del Guadalajara está consciente de que esta plantilla es la que debe encontrar la solución a esa irregularidad y deben encontrar la manera adecuada de competir contra los demás equipos de la Liga MX.

“Somos los responsables en cambiarle la ruta al equipo y posicionarlo nuevamente en los primeros lugares o seguir con esa tendencia negativa que ha venido pasando en los últimos años. No hemos logrado esa constancia que merece la institución y debemos partir de ahí. Es lo que hay y debemos encontrar la manera de pelear”, concluyó.

