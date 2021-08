Molina sobre presente de Chivas: 'Nos hemos levantado de otras rachas negativas'

Chivas no está desahuciado. El capitán del Rebaño, Jesús Molina, reiteró su compromiso con la afición y aseguró que el plantel está trabajando fuerte para revertir el mal arranque de torneo y poder reencontrarse con los resultados positivos.

“El equipo, a pesar de que los resultados no son los que queremos, seguimos trabajando. Hemos tenido rachas negativas y hemos sabido levantarnos como fue en Semifinales cuando jugamos con León.

“Está en nuestras manos, no podemos ser pesimistas, debemos seguir trabajando. El torneo es joven y depende totalmente de nosotros que podamos reivindicar este camino”, explicó en conferencia de prensa.

El mediocampista con el dorsal ‘5’ rojiblanco explicó lo que trató de decir el Director Deportivo del conjunto tapatío cuando declaró que había plantel, pero no equipo, por lo que el futbolista detalló que se refería a cuestiones de comunicación y unión en la cancha.

“Respecto a Ricardo Peláez, creo que a lo que él se refirió de que quizás nos están faltando detalles dentro de la cancha, de comunicación, creo que es a lo que se refiere. En ese sentido de terminar por embonar, de hacer esa unión dentro de la cancha. Hemos tenido errores muy puntuales. En el futbol no siempre gana el que mejor juega.

“Ha habido un cumulo de cosas que han pasado y para nada es pretexto, son circunstancias y tendremos que aprender a vivir con ellas y debemos adaptarnos a las circunstancias”, detalló.

Molina aseguró que comprende la molestia de la gente por la falta de buenos resultados, aunque resaltó que la solución la tienen los futbolistas y deben comenzar a demostrar una mejoría el fin de semana contra Necaxa.

“Somos resultadistas, y con justa razón de parte de la afición por estos años de tanta irregularidad que hemos tenido. Está en nuestras manos el revertir esta situación. No me gusta ser pesimista, no suframos por el pasado hay que aprender de lo que sigue, mejorar y mejorar, pensar en el sábado que no será fácil porque Necaxa viene en crecimiento, debemos ganar, pero siendo inteligentes”, puntualizó.

