Molina sobre Vucetich: 'Nos seguimos llevando DT's entre las patas; es injusto'

El capitán de Chivas respalda a Víctor Manuel Vucetich. Consciente de que el entrenador es uno de los personajes que recibe las críticas por el mal momento que atraviesan los equipos, para Jesús Molina sería “injusto” el cese del Rey Midas, ya que considera que los jugadores son los máximos responsables.

“Cada quien tiene un punto de vista, pero creo que es injusto. Porque cuántos técnicos han pasado por Chivas, con un recorrido. Todos tenemos un porcentaje de responsabilidad y debemos hacernos responsables del rol que nos corresponde dentro de la cancha.

“Nos seguimos llevando técnicos entre las patas y no me parece justo. Es jugar con el trabajo de nosotros, de nuestras familias y de los entrenadores y del director deportivo. Los que estamos adentro debemos hacernos cargo, hay una presión, una exigencia porque es Chivas y debemos ponerle el pecho a las balas”, admitió el mediocampista en conferencia.

El ‘Linebacker’ no rehúye al compromiso de ser el capitán del Guadalajara y sabe que ante los malos resultados será uno de los señalados por la afición, junto con el Rey Midas e incluso, Amaury Vergara.

“Para mí es una gran responsabilidad pero el gafete está para quien lo quiera tomar. Me considero capitán teniendo o no el gafete. Sin tenerlo puedo sentirme como lo es Hiram, Chapo o el Cone. Trato de aportar mi granito de arena desde dentro o afuera. No me mueve, las críticas siempre se irán contra el técnico, capitán o presidente, acepto eso, no pasa nada, pero la realidad es que estoy contento y trabajando”, puntualizó.

Molina admitió sentirse incómodo de atender a la prensa debido a que los resultados no han acompañado al equipo rojjiblanco, además de saber que la afición está esperando buenos resultados antes que palabras.

“Si estoy aquí es porque me toca, no es que me encante estar dando este tipo de entrevista, porque entiendo de que la afición esté cansada de solo hablar y no poder demostrar en la cancha lo que queremos, que son resultados.

"Me encantaría estar hablando con hechos dentro de la cancha y no contestando la cara. Habrá gente que dirá, ‘sí tienen que dar la cara’ y habrá otro sector de la afición que no quiere que hablemos, sino que demostremos. Nosotros nos toca hablar y habrá gente que no le guste, es entendible”, culminó.

