Ramón Ramírez 'culpa' a Chivas del mal momento que vive 'Chicharito' Hernández

No todo es su culpa. Ramón Ramírez es probablemente uno de los últimos grandes referentes que tiene la afición Rojiblanca en la era reciente de su equipo y se considera una voz autorizada cuando se trata de opinar sobre Chivas y en esta ocasión el Nayarita salió en defensa de Javier Hernández.

Ramón Ramírez, histórico de Chivas | IMAGO7

En entrevista para TUDN, Ramón Ramírez habló sobre la triste actualidad que vive Chivas y que viene arrastrando en los últimos años, apuntando 'Chicharito' es arrastrado por el mal momento de Guadalajara, pues arropado de un mejor equipo sus números serían mucho mejores.

"Todos queríamos verlo (Javier Hernández) terminando bien su carrera, es un jugador exitoso, con todos los pergaminos y con muy buena actitud. Desafortunadamente está envuelto en esa dinamica de un equipo que gana poco que gana poco y le está sufriendo, entonces 'Chicharito' pues también se arrastra en ese sentido"

Chicharito solo registra tres goles desde que regresó a Chivas | IMAGO7

De igual forma, Ramón Ramírez menciona que el mal momento que vive Javier Hernández desde que llegó a Chivas no le quita nada de merito a la extraordinaria carrera que tuvo en México y Europa, sin embargo, confiensa que sí le hubiese gustado verlo en un Guadalajara 'ganador'.

"Independientemente de lo que esté pasando en Guadalajara y como termine su carrera, no le voy a quitar los méritos que tuvo, pero a mí me hubiera gustado verlo en estas Chivas ganadoras y propositivas, triunfando y logrando cosas importantes. No es víctima pero se va arrrastrando en esa inercia que tiene Guadalajara"

Ramírez defendió a Chicharito | IMAGO7

