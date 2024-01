'Ruso' Zamogilny asegura que 'Chicharito' puede convertirse en leyenda si regresa a Chivas

Tras intensos rumores sobre el posible regreso de Javier Hernández a las Chivas para el Clausura 2024 de la Liga MX, Damián 'Ruso' Zamogilny, analista de TUDN, expresó su opinión respecto a la posibilidad de que el delantero se una nuevamente al equipo rojiblanco.

"Si el 'Chícharo' llega a Chivas y gana un campeonato antes de retirarse, se haría leyenda del equipo", afirmó Zamogilny, quien 'aprueba' el regreso del delantero mexicano al Rebaño Sagrado.

Sin embargo, 'Ruso' Zamogilny también señaló la importancia de que Hernández muestre su mejor versión y se comprometa plenamente con el equipo, alejándose de distracciones fuera del campo de juego.

"Si vas a apostar por el nombre para poder revolucionar el mundo chiva, me parece que no sería lo ideal. Lo ideal es que venga comprometido y que venga a competir. Lo veo entrenar día a día y se está preparando, eso habla bien de él, pero Chivas necesita al mejor Chícharo posible y no al que simplemente venda playeras."

El posible retorno de Hernández a las Chivas podría concretarse después de 13 años y medio fuera de la institución, desde que el jugador partió a Europa en 2010. Su último torneo con el equipo fue el Bicentenario 2010 en la Liga MX, donde, curiosamente, se consagró como campeón de goleo.

