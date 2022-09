Santiago Ormeño sobre el torneo de Chivas: ‘Creo que venimos de menos a más’

En Chivas ya trabajan con más tranquilidad, pues ganaron tres partidos consecutivos, luego de que registraron ocho juegos sin ganar en el Apertura 2022.

El Guadalajara llegó a estar en el penúltimo puesto, pero ahora está en el séptimo lugar, con chances de clasificar directamente a la Liguilla.

Santiago Ormeño cree que han jugado casi igual a lo largo de las 11 jornadas, con la única diferencia de que ahora sí tienen la puntería fina.

"Las cosas no se habían dado, nos faltó un poco de contundencia, pero ahora generamos más y las estamos metiendo. Yo creo que venimos de menos a más, eso es importante, mucho mejor que venir de más a menos", contó en charla con RÉCORD.

Los aficionados de Chivas quieren ver al jugador que la rompió hace poco más de un año en el Puebla, aunque su nivel bajó porque lo mandaron al León, en donde no tuvo la regularidad deseada.

"No fui titular en mi equipo anterior y eso quieras o no, eso afecta el ritmo y la confianza. Aquí me han llevado poco a poco y me he sentido mejor", añadió.

Santiago Ormeño tendrá que hacer un gran esfuerzo para ganarse un puesto titular en Chivas, pues hay muchos delanteros, entre ellos Ángel Zaldívar quien regresará motivado tras su llamado al Tri.

"Yo hago mi trabajo, la decisión de ser titular o suplente depende del entrenador. Esto es rendimiento. Todos tratamos de dar lo mejor y apoyamos al que le toque jugar. Hay que tirar la mejor vibra porque somos un equipo y vamos por el mismo objetivo", finalizó.

