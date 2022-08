Santiago Ormeño tras estrenarse con Chivas: 'A goles me van a querer'

Santiago Ormeño cambió los abucheos por ovaciones al marcar el gol con el que las Chivas vencieron al líder Monterrey en el juego adelantado de la Jornada 16 del Apertura 2022.

Al respecto, el delantero de la selección de Perú se dijo agradecido y confiado de poder ganarse a la afición del Rebaño a base de goles así como lo hiciera en Puebla y más tarde en León.

“Agradecido con la vida, con Dios, con mi familia, este es el comienzo de muchísimos goles en este club, y poder ganarme a la afición, porque hay muchos que tal vez no me quieren mucho, pero a goles me van a querer”, reconoció el romperredes tras el partido.

Al 79', Santiago Ormeño se quedó solo dentro del área, recibió un pase de Carlos Cisneros, se dio la media vuelta y con un potente disparo cruzado venció a Esteban Andrada, poniendo el 1-0 definitivo en el marcador.

