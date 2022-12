Tigres: Diego Cocca señaló que el equipo está en proceso tras derrota con Chivas

Después de haber caído ante Guadalajara en los últimos minutos, Diego Cocca señaló que Tigres está pasando por un proceso dónde se están cambiando las formas, las cuales no van a aparecer de un partido a otro.

"Hay que entender que esto es un proceso, tenemos que buscar objetivos qué no van a ser de un partido a otro. No es que hoy corregimos dos cosas y en el partido que viene ya no se cometen, no, esto es un cambio de forma de entrenar, cambio de pensar y un cambio de idea", comentó el estratega.

Dentro de este proceso, el director técnico argentino destacó que es normal que esto suceda, pero que el equipo deberá de seguir mejorando y afrontar los altibajos: "Esto no significa que siempre va a ser un crecimiento continuo, muchas veces tendremos altibajos que habrá que sobrepasarlos y sacar nuestras conclusiones. Hay que tomar lo positivo porque hay muchas cosas buenas, hay que entender que a Tigres le pasaba esto y le seguirá pasando (que el rival se repliegue)".

Finalmente, Cocca dejó en claro qué siempre y cuando encuentren a un jugador que pueda ayudar al equipo lo intentarán fichar: "Si encontramos un jugador que cumpla con las características que necesita el equipo y se pueda traer, será bienvenido. Se los diremos en el momento que tengamos la posibilidad de confirmarlo".

