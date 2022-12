Adrián Aldrete sobre Pumas: ‘Queremos que sea un semestre importante, ser protagonistas’

Mejora y protagonismo son los objetivos que Adrián Aldrete se trazó para Pumas en el año que está por empezar, pero tiene claro que para que ocurra debe comenzar por lo personal.

Y es que el defensa auriazul quiere que el 2023 sea un periodo en el que Universidad retome el lugar destacado que debe tener en la liga, y que desafortunadamente no ocurrió el torneo pasado por la falta de resultados.

“En lo personal seguirme preparando porque quiero que sea un semestre importante para Pumas y tengo que empezar desde lo propio para poder exigirle a mis compañeros porque tengo que empezar con el ejemplo.

“Y en lo grupal que sea un Pumas protagonista porque al ser uno de los cuatro grandes debería estar siempre en los primero cuatro lugares de la clasificación, buscar objetivos a corto, mediano y largo plazo y los cortos es ir sumando cada día. Que sea un semestre con muchos puntos para Pumas”, dijo a RÉCORD.

Al margen, Adrián compartió uno de los motivos más especiales por lo que espera con ansias que llegue la navidad, y se trata de los platillos que su mamá le cocina en estas fechas, y que a sus conocidos les causa sorpresa, ya que no se trata de un alimento común en las fiestas decembrinas.

“Desde niños mi mamá nos complacía con algo que quería de comer y a muchos se les hace muy extraño que siempre me gustó una sopa de mariscos que hace mi mamá y se sorprenden que como sopa de mariscos en la noche en navidad, y ese será mi menú siempre hasta que tenga a mi madre”, expresó.

"Es un equipo donde se trabaja mucho"

Lesiones y falta de entendimiento fueron dos de los factores que hicieron que Pumas no tuviera buenos resultados el torneo anterior, así lo consideró Adrián Aldrete, quien explicó a RÉCORD qué pasó la temporada anterior que le fue tan mal a Universidad.

“Hubo muchas lesiones, no hubo el entendimiento que hubiéramos querido, no tuvimos el tiempo para trabajar y adaptarnos, hubo muchas altas y no todos nos pudimos adaptar rápidamente, eso y las lesiones porque en muy pocas jornadas hubo equipo completo y eso fue lo que dio la pauta de que nos fuera tan mal”, indicó el defensa, quien se dijo admirador de la filosofía auriazul, pero cree que debe agregársele más trabajo, modernidad e inteligencia, ya que desde su punto de vista, son características que exige el futbol actual.

“Es un equipo en el que se trabaja mucho y se tiene que mantener esa esencia, pero se tiene que sumar un poco más porque en el futbol actual ya no basta con echarle ganas o ser el que corre más, sí es fundamental, pero hay que poner un poco más y el balance perfecto es correr, trabajar mucho y poner atención en los detalles porque son los que causan derrotas o pérdida de puntos y mantener esa garra sí, pero agregar más inteligencia, colmillo, son muchos aspectos”, señaló.

