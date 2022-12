Marco Fabián habló sobre la Liga MX: "Jugadores y directivos tienen que salir de su burbuja"

La Copa del Mundo de Qatar llegó a su fin y con él las criticas hacia la Selección nacional y el proyecto de la FEMEXFUT han recobrado fuerzas y uno de los jugadores que más ha criticado el proceso ha sido Marco Fabián de la Mora, mediocampista que no fue contemplado por Gerardo Martino.

Más allá de criticar al entrenador o a los directivos de la Liga, el hoy jugador del Mazatlán FC le pegó duro tanto a los Presidentes de los entes rectores de nuestro futbol como a sus compañeros de profesión a quienes, de manera muy sutil, llamó conformistas.

"Todos nos quedamos muy tristes y desilusionados por este Mundial, porque se podía dar más. Ahora hay que pensar en lo que viene. Faltan cuatro años, pero desde hoy se tiene que empezar otro proceso, hay que reflexionar y encontrar qué es lo que está pasando. Tenemos demasiado talento como para que se vayan más mexicanos al extranjero. . . A veces la comodidad o las zonas de confort te quitan ese sueño, pero debemos de tener más apertura para que los jugadores salga", expresó.

Marco Fabián se fue al futbol europeo en 2015, cuando fichó por el Eintracht de Frankfurt, en la Bundesliga jugó cuatro temporadas hasta que regresó a la MLS con el Philadelphia Union, pero Fabián nunca renunció a su sueño de jugar en el Viejo Continente.

"A veces depende mucho de la mentalidad de jugador, si te ofrecen tres veces más de lo que vas a ganar en Europa. . . Si tu mentalidad es pequeña prefieres otra cosa por no ir a cumplir ese sueño. También la directiva, que no pidan mucho por un jugador porque por uno se quieren ganar lo de todo un plantel. A muchos no les gusta arriesgarse y está bien aquí es su burbuja, aquí es su zona de confort", finalizó Marco Fabián en entrevista para Mediotiempo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUEBLA: FERNANDO ARCE Y CARLOS BALTAZAR LLEGAN PARA REFORZAR A LA FRANJA